Giro d'Italia, ad attendere i corridori anche il Val d'Akragas ed i Fiori del Mandorlo

Tutto pronto per la partenza della tappa del Giro d'Italia, Agrigento - Santa Ninfa. Nelle prossime ore le squadre di operai alle dipendenze del Giro "s'impossesseranno" del centro città, per iniziare a montare tutte le strutture necessarie per ospitare il grande evento. In particolare in piazza Vittorio Emanuele verrà allestito il podio-palco per le firme di presenza degli atleti che prenderanno il via mercoledì 9 maggio alla tappa Agrigento - Valle del Belice.

Sul podio, poco prima della partenza, il sindaco Lillo Firetto riceverà dai direttori di gara, la bandierina del Giro che servirà al primo cittadino per dare poi il via alla carovana dei ciclisti, alle 13 e 15 di fronte alla caserma del Comando provinciale Carabinieri.

Prima della partenza, intorno alle 11, in piazza Vittorio Emanuele si esibiranno i gruppi folcloristici "Val d'Akragas" e "Fiori del mandorlo" per far rivivere le tradizioni popolari e musicali nonché culturali della città dei templi, non solo agli spettatori presenti fisicamente ma anche a quanti seguiranno sul piccolo schermo la diretta tv con le varie fasi della corsa.