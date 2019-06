Ambiente, gli alunni della Roncalli di Grotte a lezione di raccolta differenziata

Si è svolto nei locali dell'istituto comprensivo “Roncalli” di Grotte, un incontro formativo, di Eco Scuola, la campagna di promozione ed educazione ambientale organizzata dall'Iseda e rivolta agli studenti delle classi medie per affrontare le tematiche legate al servizio di raccolta differenziata.

Gli studenti della scuola secondaria hanno preso parte all'incontro pensato dall'Iseda per promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili sia da parte dei più giovani, sia da parte delle famiglie. Gli studenti sono stati coinvolti in una lezione ambientale sulla spiegazione dell’interno ciclo della carta, della plastica, del vetro, del metallo, dell’organico e del secco residuo indifferenziato.

All'incontro, hanno preso parte anche l'assessore all'Ambiente Enzo Agnello e il vice preside dell'istituto Roncalli, Antonio Di Stefano. “L’attività di gestione dei rifiuti – spiegano gli organizzatori – necessita di intraprendere azioni educative per promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili sia da parte dei più giovani che da parte delle famiglie verso cui i giovani veicolano i messaggi acquisiti. Agli alunni vengono di volta in volta spiegati il valore e le potenzialità di un gesto semplice come la raccolta differenziata, che fine fanno i rifiuti che separiamo dagli altri e quali sono i passaggi che portano uno scarto a rigenerarsi e diventare qualcosa di completamente riutilizzabile”.