Tassa sui rifiuti, il Consiglio delibera: tariffe "tagliate" pure a Grotte

Anche a Grotte vengono "tagliate" le tariffe della tassa sui rifiuti. Il consiglio comunale ha ratificato con propria delibera le riduzioni sulle bollette della spazzatura. Per quest'anno, le utenze civili pagheranno il 13 per cento in meno e ben il 50 per cento in meno gli esercizi commerciali.

"Un risultato che non ha eguali - ha dichiarato il vice sindaco di Grotte, Piero Castronovo, - . Una riduzione questa sulla tassa dei rifiuti che è stata operata con grande sacrificio dall'amministrazione comunale".