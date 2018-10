Lo chef Bellanca organizza un evento per festeggiare il titolo di campione italiano del Cous cous fest

Lo chef Antonio Bellanca ha organizzato un evento in un ristorante di Grotte per festeggiare l'importante riconoscimento ottenuto a San Vito Lo Capo il mese scorso, vale a dire il titolo di campione italiano del Cous cous fest 2018.

Una serata di degustazioni ma anche un modo per diffondere la cultura e la storia del Cous cous, dall'Africa alla Sicilia, un cibo da consumare insieme e considerato piatto della pace. Alcuni momenti della serata sono stati dedicati alle produzioni agroalimentari locali, come la cipolla paglina di Castrofilipo, il pistacchio di Raffadali, il pomodoro secco di Pachino (tutti ingredienti che compongono il piatto vincitore al campionato italiano) e lo zafferano sikano, prodotto ad Aragona e recentemente certificato come prodotto di alta qualità.

La Confcommercio ha partecipato con una delegazione "per sancire il valore di queste attività che portano alto il nome e l'economia locale".

Il sindaco Alfonso Provvidenza ha consegnato una targa allo chef Bellanca.