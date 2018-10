Tribunale, il funzionario Gioachino Giardina va in pensione

Gioachino Giardina, funzionario giudiziario in servizio al tribunale di Agrigento, va in pensione. Il cancelliere, che ha iniziato la carriera a Milano ed ha proseguito nelle preture di Naro e Canicattì per transitare, dopo la soppressione della sezione distaccata, al tribunale di Agrigento dove ha diretto la seconda sezione penale, ha salutato i colleghi, i magistrati e gli avvocati.