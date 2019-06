Panepinto, Pd: "Bene per la nomina di Provenzano in segreteria nazionale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Ottima la scelta di Zingaretti di Nominare Peppe Provenzano nella segreteria nazionale del partito democratico. Si occuperà di lavoro,la vera grande questione mai risolta del sud e della sicilia . I paesi del sud si spopolano perchè si continua ad emigrare per mancanza di lavoro. Il pd per il sud deve occuparsi di economia, sviluppo e del sistema produttivo e formativo e non su fb. Auguro buon lavoro a peppe provenzano". Lo dice Giovanni Panepinto