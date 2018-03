Giornata delle vittime di mafia, carabinieri incontrano gli studenti

Incontro in occasione della Giornata in ricordo delle vittime della mafia, nel salone della chiesa San Pio X del Villaggio Peruzzo guidata da don Manlio Iacoponelli. I docenti della scuola primaria “Nuova Manhattan” dell’istituto comprensivo statale "Rita Levi Montalcini" di Agrigento con a capo il professor Luigi Costanza, hanno promosso un incontro per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della legalità e per promuovere un impegno sociale e civico contro ogni forma di criminalità organizzata.

All’iniziativa hanno preso parte il tenente Giovanni Casamassima e il maresciallo Rino Vella dell’Arma dei carabinieri, Giuseppe Petix presidente dell’Aics e la professoressa Maria Rosa Posante, vicepreside dell'istituto comprensivo.

Durante la mattinata è stato proiettato un filmato dove venivano illustrate le diverse attività portate avanti dalla Benemerita come contrasto alla mafia ma anche come prevenzione di tutti quegli atteggiamenti malavitosi che alterano gli equilibri giuridici di una società civile.

"Questa giornata vuole essere - secondo i docenti della 'Nuova Manhattan', una nuova primavera di impegno sociale e morale, il risveglio di una coscienza civile più responsabile per la realizzazione di una società democratica e per la formazione dell’uomo globale, in grado di comprendere e di fronteggiare una società sempre più complessa e in continuo cambiamento".