"Salute a km zero", tutto pronto per la "Giornata dei corretti stili di vita"

Tutto pronto per la "Giornata dei Corretti stili di vita e della Prevenzione", che si terrà a Grotte giovedì 24 maggio negli spazi della Torre del Palo e nei locali della scuola media in via Acquanova. L’iniziativa, organizzata dall'associazione di promozione sociale "Nuova Era" di Racalmuto, in collaborazione con l’Associazione Humus, la Pro Loco di Grottee altre associazioni culturali, enti e istituzioni del territorio, coinvolgerà gli alunni delle diverse classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

L’evento fa parte delle attività del progetto “La Salute a chilometro zero”, realizzato con il contributo dell’assessorato regionale alla Salute e gode del patrocinio di un ampio partenariato. Il progetto comprende una serie di azioni di comunicazione e informazione finalizzato a diffondere e consolidare tra i giovani le conoscenze sulla difesa e mantenimento della buona Salute, tramite la promozione di corretti stili di vita e la prevenzione medica.

Alla manifestazione sarà presente per tutta la giornata il camper della prevenzione dell’Asp di Agrigento, attrezzato per il test veloce e gratuito sul diabete, per i genitori e gli alunni. Le attività in programma prevedono, per la mattina, la realizzazione di una “cittadella del buon cibo”, con l’allestimento di stand informativi e di un’area espositiva di prodotti del territorio a cui parteciperanno gli stessi alunni.

Sarà quindi inaugurata la personale di pittura del maestro Salvo Caramagno dal titolo “essenze mediterranee”. La mostra che si svilupperà sui tre livelli della Torre del Palo, da poco assegnata alla custodia della Pro Loco di Grotte. La mostra illustrerà "il viaggio cromatico, pregno della genuina, immediata e diretta forza dei colori, il variegato universo di paesaggi, prodotti e buoni stili di vita che rimandano con semplicità alla cultura e all’essenza del mediterraneo”.

Un’altra importante attività della mattinata riguarda il laboratorio artistico sul tema “La Torre della Salute: coloriamo la Buona Vita”. L’estemporanea di arti figurative avrà per protagonisti gli alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo "Roncalli" di Grotte. I “giovani artisti” avranno foglio e colori per dare sfogo alla fantasia e raccontare con le immagini la loro idea di cibo, alimentazione, natura e “buona vita”.

Nel pomeriggio, nei locali della scuola media di Grotte, si svolgerà un seminario sul tema “alimentazione in età scolare, territorio e salute”, che vedrà la partecipazione del mondo della scuola e della sanità. Nel corso dell’incontro saranno premiati i lavori realizzati dai ragazzi e consegnati i riconoscimenti e gli attestati di partecipazione. In contemporanea, a cura dell’istituto alberghiero di Favara, si svolgerà un laboratorio di cucina naturale, dove alunni e genitori si cimenteranno nella sperimentazione delle tecniche più innovative e meno invasive per la preparazione di ricette salutistiche della cucina mediterranea, a base di ortaggi e legumi biologici a chilometro zero.

A conclusione dei lavori della giornata, nel corretto stile mediterraneo, vi sarà una bio-degustazione finale con il minestrone di legumi e verdure realizzato con la collaborazione dell’istituto alberghiero.