Sensibilizzazione dei giovani: ecco la "Giornata nazionale del mare"

Celebrata, negli istituti scolastici, la "Giornata nazionale del mare". Mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Ad organizzare gli incontri è stata la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e l’ufficio circondariale marittimo di Sciacca, assieme alla Lega navale italiana di Agrigento e Sciacca, al Wwf Sicilia area Mediterranea, l’associazione Mariterra, all’associazione nazionale Marinai d’Italia.



L’attività di informazione rivolta alle giovani generazioni di studenti, infatti, si ricongiunge agli obiettivi ed ai compiti della Guardia costiera, impegnata quotidianamente nella ricerca e soccorso in mare, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare. Una giornata incentrata sulla promozione e sensibilizzazione dei giovani e degli utenti del mare riguardo i principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale.

Gallery