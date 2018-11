All’Auser Ribera incontro sui danni provocati dal gioco d’azzardo

Le questioni legate alla diffusione continua del gioco d’azzardo nelle sue molteplici forme di pratica e i riflessi negativi nel sociale sono stati al centro dell'incontro che l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Sesta Commissione Salute, Servizi sociali e Sanitari dell’Ars ha tenuto nei locali dell’associazione “Amici della Terza età – Auser” di Ribera.

L’incontro è stato tenuto nell’ambito delle attività dell’università popolare della Terza età coordinata dalla consigliera dell’Auser Ribera Elvira Manca. Dopo il saluto ai presenti della presidente dell’Auser Ribera professoressa Giovanna Valenti l’onorevole La Rocca, segnalando la necessità di interventi decisi per contrastare un fenomeno che in molti casi è alla base anche della distruzione delle famiglie, ha sottolineato che è in fase di presentazione all’Ars un disegno di legge a sua firma e uno del Movimento 5 Stelle al fine di contrastare gli effetti di quella che è considerata una vera e propria malattia sociale.

Le attività dell'Università popolare della Terza età pèroseguiranno martedì 20 novembre con una lezione della professoressa Giuseppina Pandolfi.