Gemellaggio di orchestre scolastiche, previste esibizioni alla Valle dei Templi

L'orchestra giovanile olandese di 80 elementi, tra i 12 e i 17 anni, "The hague youth symphony" ha scelto Agrigento come meta per la loro tournée europea, su invito della docente di strumento musicale dell'istituto comprensivo "Esseneto", scuola ad indirizzo musicale, Anna Maria van der Poel. Il progetto di gemellaggio prevede diversi momenti di scambio, vari laboratori orchestrali e concerti.

Mercoledì, si esibiranno in una serie di concerti didattici per gli alunni delle classi prime. Nell’arco della settimana, gli studenti incontreranno anche gli alunni dell’orchestra scolastica "Esseneto", dell’orchestra del liceo musicale "Majorana" e dell’orchestra interscolastica "Blue jeans" per un laboratorio di diversi giorni.

Le orchestre si incontreranno in sala prova per studiare insieme brani orchestrali dal repertorio classico e moderno diretti dai loro professori, Angelo Di Marco (Orchestra interscolastica "Blue Jeans"), Marco Salvaggio (orchestra liceo "Majorana"), Lex Blankestijn (Hague Youth orchestra) e Alfonso Lo Presti (orchestra scolastica "Esseneto").

Sono previsti anche due concerti pubblici nella Valle dei Templi. Il primo maggio, alle 17, è prevista un’esibizione informale insieme all’orchestra interscolastica "Blue jeans" di Agrigento, a Villa Aurea. Sabato, 5 maggio, alle 16, esibizione sul palco del tempio di Giunone per inaugurare l’avvio della XIV edizione della rassegna-concorso musicale nazionale delle scuole secondarie ad indirizzo musicale “Euterpe: Mediterraneo in musica”.