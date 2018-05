Garantito il trasporto gratuito per gli studenti aragonesi

Garantita l'erogazione gratuita degli abbonamenti agli alunni pendolari aragonesi per tutto l’anno scolastico 2017/2018. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Pendolino.

Le famiglie saranno, così, alleggerite dall’anticipo di circa 60 euro mensili per l’acquisto dell’abbonamento e il successivo rimborso fermo al palo dal 2016.

"Finalmente dopo anni di promesse e rinvii sin - ha dichiarato il sindaco - abbiamo garantito gli abbonamenti agli studenti pendolari. Non appena insediati, ci siamo ritrovati un debito nei confronti della ditta esecutrice del servizio per circa 70.000 euro, relativi agli abbonamenti erogati dalla vecchia amministrazione a ridosso dell’ultima campagna elettorale, e le famiglie che ovviamente attendevano il rimborso dei soldi anticipati dal 2015 al 2017".

"Viste le ormai conclamate difficoltà economiche e finanziarie in cui versa il nostro ente, - prosegue il sindaco - siamo riusciti a trovare un accordo con le famiglie in modo da poter rifondere il loro credito tramite lo strumento della compensazione dei tributi comunali come Tari e canone idrico. Già dalle prossime settimane tutte le famiglie che negli anni precedenti a questa amministrazione hanno anticipato l’acquisto degli abbonamenti potranno richiedere la decurtazione dell’importo anticipato dalle tasse comunali".