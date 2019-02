Galleria Spinasanta, arriva la bonifica: niente più rifiuti a cielo aperto

L’Anas ha bonificato la discarica a cielo aperto della galleria Spinasanta. I rifiuti abbandonati potevano provocare non pochi problemi. La galleria Spinasanta collega Raffadali ad Agrigento.

“Questa discarica – fa sapere in una nota l’associazione ambientalista di Agrigento, MareAmico – in gran parte costituita da rifiuti speciali, era li da diversi mesi e poteva costituire pericolo in caso di incendio”. Nella piazzola di sosta c'era di tutto, soprattutto scarti della commercializzazione del pesce, ma anche sacchetti e rifiuti "domestici". La bonifica è stata fatta, adesso, la galleria può tornare alla sua piena normalità.