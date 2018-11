“Essere leader al femminile”, selezione per giovani laureate

Un’opportunità per giovani donne laureate. Un corso di formazione gratuito, dal titolo “Essere leader al femminile”, organizzato con la Bocconi di Milano.

Il Soroptimist International d’Italia anche quest’anno offre la possibilità a di seguire gratuitamente un corso di formazione di 3 giorni presso la Sda (Scuola di Direzione Aziendale) dell’Università commerciale Bocconi di Milano, “Essere leader al femminile-Costruisci la tua leadership con noi”.

Le candidate residenti o domiciliate nella provincia di Agrigento devono essere in possesso di laurea specialistica o magistrale, conoscere la lingua inglese e non avere superato il ventottesimo anno di età (non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 2 marzo 2019).

Le domande di partecipazione, redatte su un modulo reperibile sul sito www.soroptimist.it (sezione bandi), dovranno essere inviate entro l’8 gennaio 2019 alla presidente del Soroptimist Club di Agrigento, Jaana Simpanen, via Giovanni XXIII n. 108/bis,92100 Agrigento (soroptimist.agrigento@gmail.com).

Le domande saranno valutate da un’apposita commissione, costituita dalla presidente del Club di Agrigento, e da 2 socie soroptimiste da lei nominate.

La commissione, esaminata la documentazione, convoca le candidate per un colloquio e compila una graduatoria, dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate idonee che, nell’ordine di graduatoria, potranno subentrare alla vincitrice in caso di rinuncia di quest’ultima.

Il giudizio della commissione è insindacabile. La graduatoria sarà comunicata alle concorrenti (via email) dalla presidente del club di Agrigento.

Il corso si articolerà in tre giornate di formazione e offrirà alle giovani selezionate dai club territoriali del Soroptimist International, provenienti da tutta Italia, concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento attivo e propositivo.

La partecipazione al corso è gratuita. Le spese per il soggiorno ( vitto e alloggio) e le spese di viaggio sono a carico delle borsiste.