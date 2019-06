Fontanelle, il comitato e le ditte specializzate bonificano il centro sociale

Il comitato di quartiere "Fontanelle insieme", con gli uffici tecnici, l’Amministrazione comunale e le ditte incaricate allo smaltimento, ha provveduto alla bonifica del centro sociale.

"Non era facile raggiungere questo risultato - commentano i componenti del comitato - perché lo smaltimento del grande quantitativo di materiale classificato come rifiuto speciale, non permetteva una soluzione semplice ed immediata del problema ma attraverso la sinergia e disponibilità di tutti gli attori coinvolti siamo riusciti a risolvere questa situazione di rischio che non era più rinviabile".

Il comitato di quartiere "Fontanelle insieme" aggiunge: "Continueremo a sollecitare il dialogo e la collaborazione reciproca con gli enti preposti, al fine di intraprendere quel percorso virtuoso di sinergia reciproca di azione e responsabilità tra cittadini ed istituzioni".