Fondo "Dopo di noi", famiglie e disabili chiedono libertà di scelta

I disabili della provincia di Agrigento chiedono libertà di scelta per i benefici del fondo "Dopo di noi". Se ne è discusso in un'assemblea che si è svolta a Villaseta, organizzata dalla Federazione regionale del Movimento Noi Liberi.

Sono pervenute segnalazioni da parte di familiari e persone con disabilità, - si legge in una nota della Federazione, presieduta da Angela Zicari, - che a seguito delle richieste per accedere al beneficio del fondo del Dopo di noi, riferiscono che non sono stati messi a conoscenza delle possibilità di scelta previste dal decreto ministeriale 23 novembre 2016, ossia la libertà di scegliere dove vivere, da chi farsi assistere, tenendo conto dei desideri della persona con disabilità, aspettative e preferenze, restituendo alla persona disabile il potere contrattuale".

"Alcuni Distretti Socio Sanitari appartenenti alla regione Sicilia - proseguono - invece decidono loro cosa sia più giusto per il proprio territorio presentando un unico progetto che rappresenta il territorio ma non la volontà dei cittadini, le segnalazioni arrivano dal distretto di Sciacca che comunica ai propri utenti che il Comitato dei sindaci ha deciso per la soluzione della apertura di una casa famiglia (co-housing), cosi come ci viene segnalato anche dal distretto di Licata e di Agrigento, prospettiva che viene solo sottoposta ad alcuni familiari che si trovano costretti a rinunciare, poiché la loro volontà era quella di continuare a vivere presso il proprio domicilio".