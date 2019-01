Ben 119 mila euro per l'asilo nido di Casteltermini, ecco quali benefici per le famiglie

Fra i 31 Comuni, in Sicilia, che hanno ottenuto il finanziamento dell’assessorato regionale alla Famiglia per il potenziamento degli asili nido c'è anche Casteltermini.

“Un risultato importante che premia ancora una volta il lavoro di squadra dichiarano- il sindaco Gioacchino Nicastro e l’assessore Totò Scozzari - e alla perfetta sinergia con gli uffici della solidarietà sociale coordinati da Sardo e dal responsabile del procedimento Bordenga da apprezzare per l’efficacia e la tempistività nel presentare il progetto nei tempi previsti e per il risultato raggiunto. Ci saranno dei benefici evidenti per tutto il sistema socio-educativo, con i 119 mila euro finanziati. In primis per le famiglie, con la riduzione dei costi delle rette, il potenziamento dei servizi con il prolungamento degli orari di 2 ore in più per 5 giorni a settimana per i bambini, l’aumento dei posti disponibili, tutto ciò mette ancora una volta in luce con fatti concreti l’interesse e le capacità di questa amministrazione a portare a termine progettualità che migliorano la qualità della vita dei cittadini,grazie a un lavoro costante e di equipe scevro da forme di demagogia e populismo.”