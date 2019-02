Sversamento fognario in contrada Fondacazzo, Girgenti Acque corre ai ripari

Sversamento di reflui fognari in contrada Fondacazzo, Girgenti acque corre ai ripari. Dopo la segnalazione da parte del nostro giornale e la successiva diffusione "urbi et orbi" da parte dell'associazione ambientalista Mareamico, la società di gestione del servizio idrico integrato ha avviato le procedure del caso.

Accertata la rottura, in seguito ad un controllo scaturente appunto dalla segnalazione ricevuta rispetto alla presenza di liquami nella zona tra via XXV Aprile e Fondacazzo, la società spiega di star provvedendo "a tamponare per quanto possibile l'incoveniente riscontrato". Si procederà, infatti, all'aspirazione del refluo stagnante nell'area interessata dal fenomeno tramite apposito espurgo - il liquame sarà trasportato al depuratore di Ribera - e all'asportazione del terreno interessato dallo sversamento. A questo seguiranno specifiche verifiche per individuare la presenza di eventuale contaminazione oltre i parametri di legge.

Contestualmente Girgenti Acque ha chiesto alla Forestale "al fine di scongiurare possibili inconvenienti igienico-sanitari" di avere l'autorizzazione a poter intervenire con i propri mezzi e maestranze nell'area del boschetto di fondacazzo per sostituire collettore e condotta danneggiata.

"Il fetore in zona è nauseabondo - è la denuncia di Mareamico - ed è grave che di ciò se ne debbano accorgere i cittadini e non chi è preposto e pagato per sorvegliare".