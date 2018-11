Operai e mezzi al lavoro al Villaggio Peruzzo, si spala ancora dopo l'esondazione dell'Akragas

Si continua a spalare. Due giorni dopo l'esondazione del fiume Akragas, al Villaggio Peruzzo, operai e mezzi proseguono - per conto del Comune di Agrigento - con le operazioni di pulizia. Si cerca, di fatto, di provare a tornare alla normalità. Restano i danni, in molti casi, pesantissimi per i residenti delle vie Apollo ed Olimpo. Pare che, al momento, una decina di persone siano ancora fuori casa.