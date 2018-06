Area interna Sicani, si firma convenzione tra i 12 Comuni

Tutto pronto per la firma da parte dei dodici sindaci dell'Area interna Sicani della convenzione quadro per la gestione associata dei servizi di protezione civile, Sia (servizio informatico associato) e promozione turistica. L'incontro è fissato per il 7 giugno 2018, alla presenza del prefetto Dario Caputo, nella sala consiliare del Comune di San Biagio Platani.

La convenzione quadro fornisce, infatti, una prima impostazione alla governance dell’Ai Sicani e una serie di strumenti e di attività per dare attuazione alle azioni individuate nella sua strategia.

Saranno presenti i sindaci di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula.

L’Ai Sicani, una delle cinque aree interne della Sicilia, sta definendo il percorso di costruzione della Strategia d’area con un piano finanziario complessivo di quasi 36 milioni di euro derivanti da risorse statali e da quelle messe a disposizione dalla Regione Siciliana nell’ambito del Po Fers 2014-2020. I finanziamenti a disposizione andranno a sostenere non solo azioni di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza quali sanità, trasporti ed istruzione, ma anche azioni per lo sviluppo locale.