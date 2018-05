Ambasciatore siriano incontra il sindaco Lillo Firetto

L'ambasciatore della Repubblica Araba Siriana, accreditato presso la Santa Sede, Hussam E. A'Ala, ha fatto visita questa mattina al sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

Il diplomatico siriano, in questi giorni si trova in Sicilia impegnato in un'azione umanitaria, consistente principalmente in una raccolta di farmaci specialistici per il ministero della sanità del suo Paese. In provincia di Agrigento l'iniziativa pro-Siria è sostenuta dalla comunità parrocchiale di Palma di Montechiaro.