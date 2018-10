Firetto all'assemblea Anci a Rimini: "Agrigento sarà un modello di eccellenza"

"La città dei templi potrà essere, nel futuro, un modello d'eccellenza in grado di mostrare come nelle aree più depresse sia possibile attivare sinergie ed investimenti per generare ricadute positive sull'economia".

Lo ha detto ieri pomeriggio a Rimini, all'assemblea nazionale Anci, il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto intervenendo alla tavola rotonda sul tema "Di Cultura si mangia". Firetto ha portato a modello l'esperienza che sta vivendo la città di Agrigento dibattendo il tema dello sviluppo socio economico del territorio sfruttando le potenzialità culturali.