Mandorlo in fiore, piano straordinario di assistenza al cittadino grazie agli studenti

Parte un piano “straordinario” di assistenza ai cittadini, utenti ed ai visitatori in occasione della festa del Mandorlo in Fiore. Il piano è stato elaborato dal settore Stampa e Urp del Libero Consorzio di Agrigento (ex Provincia Regionale) in collaborazione con il liceo scientifico e delle Scienze umane Politi di Agrigento. Il progetto si inserisce nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro che venti studenti del “Politi” stanno svolgendo nel Settore Urp e Stampa dell’ex Provincia.

Grazie alla collaborazione dei liceali, coordinati dal personale di ruolo dell’ente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Vittorio Emanuele e il chiosco informativo di Piazza Aldo Moro rimarranno aperti anche sabato e domenica prossima per fornire informazioni ed assistenza ai numerosi turisti e visitatori in occasione della festa del Mandorlo in Fiore.

Potenziato, inoltre, il gazebo di Porta V, nel cuore della Valle dei Templi, che rimarrà aperto sabato nelle ore mattutine e domenica dalle 9 alle 18.

Nelle stesse fasce orarie sarà operativo anche un call center di assistenza agli utenti al umero verde 800315555 e 800236837 ai quali i visitatori potranno rivolgersi per chiedere informazioni in tempo reale su eventi, collegamenti, disponibilità alberghiere, transitabilità, punti di ristorazione, siti di interesse culturale, ambientale e notizie di pubblico interesse in genere.

L’esperimento era già stato ripetuto con grande successo nelle scorse edizioni della Sagra.