"Favolando, leggere giocando", il progetto dedicato ai più piccoli

Il Soroptimit Club Agrigento seguendo le linee programmatiche nazionali del biennio "2017/2019" nell’ambito del progetto “Si va in biblioteca, azione2 fuoriclasse in biblioteca", ha realizzato un laboratorio: "Favolando, leggere giocando" per sensibilizzare bambini e genitori sull’importanza della lettura contro la povertà educativa dell’infanzia.

Il progetto, per la sua valenza formativa, ha avuto il patrocinio dell’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Agrigento e si articolerà in 3 incontri della durata di un’ora e mezza, gratuiti ed aperti a tutti i bambini tra i 6 e gli 8 anni, presso la ludoteca della biblioteca Comunale "Franco La Rocca" nei giorni 6, 13, 20 aprile dalle 16:30 alle 18

Il 23 aprile si svolgerà l’incontro finale del progetto, in coincidenza con la Giornata Mondiale del Libro, durante il quale il Club donerà alla Biblioteca i lavori realizzati dai bambini e una targa del Soroptimist Club.