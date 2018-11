Stabilizzazione dei precari, 247 lavoratori invadono la piazza

L'amministrazione Alba non starebbe predisponendo gli atti per la stabilizzazione. Ben 247 lavoratori utili in servizio al Comune, ieri, hanno manifestato in piazza Cavour: per alcune ore hanno stazionato davanti alla sede del palazzo di città per richiamare l’attenzione sul loro stato di precari mostrando anche degli striscioni. Pare che nulla si sia però smosso, tanto che sono state avviate dalle organizzazioni sindacali le procedure per dichiarare lo sciopero. I contrattisti a tempo determinato temono, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, che non ci sia volontà politica. Tutto ruota attorno alla legge regionale numero 8 del maggio scorso, a cui recentemente è seguita una circolare, contenente norme dirette ad accelerare l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall’abuso del ricorso ai contatti di lavoro a tempo determinato da parte degli enti locali ed evitare l’aggravio di spesa per le finanze locali. Per di più, sostengono i precari, è assicurata la copertura finanziaria fino al 2038 per cui sarebbero inspiegabili le resistenze dell’amministrazione comunale.

Con un Comune in dissesto e senza avere approvato i bilanci degli ultimi anni tutto, però, sembra complicarsi. Al Comune di Favara, oltre a una sessantina di lavoratori Asu, lavorano poco meno di 250 Lsu di cui non tutti godono dello stesso trattamento economico: alcuni sono impegnati per 20 ore settimanali, altri per 21 e i più fortunati per 24 ore. Va, comunque, precisato che senza il loro apporto molti servizi chiuderebbero essendo ormai presenti in tutti i gangli della burocrazia dell’ente locale.