Architettura, l'Alba Palace Hotel scelto nell'itinerario siculo-calabro

L'architetto Mario Cucinella, curatore del Padiglione Italia, ha selezionato l'Alba Palace Hotel, progettato dallo studio Architrend, inserendolo all'interno dell'itinerario Calabro-Siculo.

L'opera è stata selezionata "per il rapporto dialettico - si legge nella motivazione - tra riuso/restauro del fabbricato storico e la creazione di innesti contemporanei sulla facciata esistente che costituisce il tema dominante di questo progetto. L'itinerario si configura come progetto che oscilla tra tradizione e modernità tramite la conservazione delle parti autentiche dell'edificio in modo da

mantenerne inalterate le caratteristiche originarie e l'utilizzo di materiali contemporanei".

Il riconoscimento segue i premio internazionale di architettura e design d'autore 2017.