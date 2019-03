Scuola chiusa da quasi 2 anni, la preside: "Pronti alla raccolta fondi per completare i lavori"

Doveva essere riaperto dopo poco, e invece il plesso scolastico "Alessandro Manzoni" di via Udine a Favara è ormai chiuso dal luglio del 2017, quando si verificò un'improvvisa caduta di calcinacci dal soffitto dei bagni. Così adesso è l'istiuto a volersi fare carico delle spese attraverso una raccolta fondi.

A riportare la notizia è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. La dirigente scolastica e il presidente del consiglio d'istituto dell'istituto comprensivo "Brancati" hanno infatti inviato una lettera al Comune con la quale hanno aperto alla possibilità di organizzare una raccolta fondi per contribuire alla ripresa dei lavori e alla riapertura del plesso per l'inizio del prossimo anno scolastico. I soldi inizialmente stanziati dal Comune (circa 80mila euro) si rivelarono in corso d'opera insufficienti per completare le opere, così si bloccò tutto.