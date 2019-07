Blitz antidroga "Fortino", Montalbano: "Auspico duraturi controlli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Apprendo stamattina dalle principali testate giornalistiche locali, dell'operazione antidroga svoltasi stamane all'alba nella nostra Città, da parte dell'Arma dei Carabinieri della locale Tenenza e dal Comando Provinciale. Esprimo soddisfazione per l'operato delle nostre Forze dell'Ordine, le quali lavorano costantemente ed in silenzio per la tutela di tutti i Cittadini onesti di questa Città che lotta da sempre negli ultimi 10 anni per una svolta di legalità concreta. Come responsabile provinciale e zonale del Sindacato CONF.A.S.I., da sempre vicino ai lavoratori ed alle famiglie oneste, auspico a duraturi controlli e rafforzamenti sul Territorio in sinergia con il buon senso comune."

Riccardo Montalbano

Resp. Prov. Agrigento CONF.A.S.I.