Cyberbullismo e sexting, nonni e nipoti parlano dei rischi e delle opportunità delle nuove tecnologie

“Un’idea originale e un’esperienza unica. Nonni e nipoti insieme per parlare dei rischi e delle opportunità delle nuove tecnologie. Una bellissima idea dell’Unitrè Empedocle e sono orgoglioso di essere stato chiamato a relazionare su questo tema”. Il sociologo dell’università di Messina, Francesco Pira è entusiasta dell'incontro svoltosi al liceo King di Favara dove si è parlato della “Generazione Smartphone”.

Dopo i saluti dell’assessore alla pubblica istruzione, Rossella Carlino, hanno introdotto i lavori Diego Caramazza, presidente dell’Unitrè e Salvatore Pirrera, dirigente scolastico del liceo King. Presente il collaboratore vicario Giuseppe Bernardo che è intervenuto durante i lavori. Molto attesa la relazione di Francesco Pira, sociologo e docente di Comunicazione dell’università di Messina che ha parlato ai giovani, ma anche ai rappresentanti della grande età, dell’uso delle tecnologie, mostrando dati, facendo vedere dei video sulla vita social.

Ha parlato dei rischi come cyberbullismo e sexting ma ha sottolineato come: “Le nuove tecnologie sono ormai il presente e non più il futuro e devono essere usate con consapevolezza”. Molto interessante l’intervento di Angelo Vita, psicopedagogista, docente presso il liceo King che ha parlato seguendo il filo logico della nuova realtà dell’educatore. Ha coordinato i lavori Vincenzo Patti, noto artista favarese. Tante e interessanti gli spunti forniti dagli studenti presenti.