Blitz antidroga "Fortino", Fratelli d'Italia: "Da mesi smerciavano davanti le scuole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Favara, Riccardo Montalbano, il Portavoce cittadino di Gioventù Nazionale, Stefano Nobile, ed il Coordinatore regionale di Gioventù Nazionale, Antonio Piazza, esprimono soddisfazione per l’operazione dei Carabinieri, denominata Fortino, con la quale è stata sgominata una banda di spacciatori che da mesi smerciava droga tra i vicoli del centro storico e davanti le scuole di Favara.

“Apprendiamo dell’importante operazione antidroga svoltasi stamane all’alba nella nostra città. Ci congratuliamo con la Tenenza di Favara e con il Comando provinciale dei Carabinieri che in maniera costante ed efficace lavorano per la sicurezza di tutti i cittadini ed auspichiamo un rafforzamento dei controlli sul territorio a tutela dell’ordine pubblico”.