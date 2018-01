Ambrosini, l'istituto alberghiero apre le porte al territorio con l'"Open day"

Anche questo anno l’istituto professionale di Stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera “Gaspare Ambrosini” di Favara, nell’ambito delle attività di orientamento formativo e informativo, apre le porte al territorio con l’Open Day.

Domani, dalle 16 alle 19, i docenti e gli studenti dell’istituto accoglieranno gli alunni dell’ultimo anno del ciclo di istruzione secondaria di primo grado, con le loro famiglie e quanti siano interessati ai corsi serali, per aiutarli a compiere una scelta consapevole e per far conoscere la ricca e completa offerta formativa curricolare ed extra curricolare della scuola, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019.

Previste iniziative per conoscere, gustare, imparare, approfondire, scoprire il mondo del cibo nelle sette cucine in dotazione all’istituto, con i saloni del gusto, con gli show cooking degli alunni guidati dallo chef Salvatore Gambuzza; si potrà inoltre scoprire l’arte del flambage e dell’intaglio della frutta, proseguendo con il percorso sensoriale “Calici di gusto”. A questo si aggiungerà il caffè letterario “Incontro con Martino Ragusa”, il laboratorio di chimica “alla scoperta dei microrganismi”, Giochi di gruppo in palestra e tanto altro ancora.