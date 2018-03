Erasmus, studente lituano ospite per cinque mesi dell'istituto Toscanini

Uno studente dell'università lituana di Klaipeda di Vilnius sarà ospite dell'istituto musicale Toscanini di Ribera, per un periodo di cinque mesi, nell'ambito del programma "Erasmus +". Lo studente ha già iniziato il suo percorso didattico all’interno del dipartimento Jazz e parteciperà alle prossime attività concertistiche.

"Altri conservatori europei - spiega il direttore Mariangela Longo - hanno fatto pervenire inviti di collaborazioni, come ad esempio il conservatorio superiore di Musica “Andrès de Vandelvira” di Jaèn (Andalusia – Spagna) e l’Universitade do Miho di Braga (Portogallo) dove si recheranno, entro il 2018, alcuni docenti della scuola di Pianoforte e di Clarinetto dell’istituto per realizzare Laboratori-Masterclass di alto perfezionamento".