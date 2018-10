Enzo Iacono confermato segretario generale Funzione Pubblica della Cgil

Enzo Iacono è stato confermato segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Agrigento.

Il rinnovo della carica è arrivato a conclusione del congresso provinciale che si è tenuto ad Agrigento, a Casa Sanfilippo, nel cuor edella Valle dei templi. Nella sua relazione, Iacono ha percorso l'attività svolta in questi anni dalla struttura sindacale a favore dalla categoria, ma ha anche tracciato le linee guida del programma per il prossimo quadriennio.

Ai lavori, moderati dal segretario regionale Fp Cgil Sicilia, Alfonso Buscemi, ha preso parte il Prefetto di Agrigento, Dario Caputo, il quale ha assicurato: “Io sono un lavoratore come voi, al servizio delle Istituzioni dello Stato. Non farò mai mancare sostegno, apporto e partecipazione a beneficio del territorio. Troverete in me sempre grande disponibilità e proficua collaborazione nell’affrontare la quotidianità, ma anche le emergenze sociali”.

Nel corso della mattinata si sono registrati gli inteventi di Gaetano Agliozzo, segretario generale della Fp Cgil Sicilia, e di Massimo Raso, segretario generale della Cgil di Agrigento. A chiudere i lavori del congresso provinciale è stata la leader nazionale del comparto, Serena Sorrentino, la quale, nel suo intervento, ha parlato di valori, quelli fondamentali, universali “sui quali – ha sottolineato - la Cgil dovrà tornare a puntare: solidarietà, uguaglianza, diritti di cittadinanza e sviluppo. E a seconda di ogni valore – ha puntualizzato - fa una proposta di azione sindacale. Noi della Funzione Pubblica, per il ruolo strategico che esercitiamo all’interno dell’organizzazione, proponiamo la contrattazione inclusiva”.