Efficienza energetica, Comune di Aragona presenta progetto da un milione di euro

Risparmio energetico, il Comune di Aragona tra i centri ammessi a valutazione per ricevere importanti finanziamenti. Una volta superata la fase di valutazione, l'ente potrà avere complessivamente a disposizione circa un milione di euro, per l’esattezza 999.500,00 euro, per effettuare i lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione del centro storico per la riduzione dei consumi energetici.

Grande soddisfazione esprime l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Aragona, Francesco Morreale. “E’ una buona notizia la positiva valutazione dell’ammissibilità del progetto presentato dal Comune di Aragona anche per il percorso di risanamento finanziario del nostro Ente - spiega -. Abbiamo centrato un altro obiettivo del nostro programma amministrativo: il progetto ci consentirà di effettuare un sensibile miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica del nostro centro storico e così ridurre sensibilmente i costi economici ed ambientali che in atto gravano sull’Amministrazione e dunque sulla collettività”.