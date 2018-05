Educazione alimentare nelle scuole con Assipan

Attività di educazione alimentare per i bimbi delle scuole dell’infanzia “Plesso Kennedy” di San Giovanni Gemini. L’iniziativa in collaborazione con Giacomo Zimbardo, presidente provinciale Assipan Agrigento, è stata utile per mostrare ai piccoli la trasformazione della farina in pane.

Le insegnanti hanno svolto prima una parte teorica, chiedendo ai bambini le loro abitudini alimentari e spiegando come dovrebbe essere organizzata una buona merenda, parlando di principi nutritivi e dei valori energetici necessari per crescere in modo sano. Dopo, i piccoli hanno fatto colazione con uno speciale pane preparato dal panificatore Giacomo Zimbardo.