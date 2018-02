Le scuole di Campobello di Licata avranno una palestra, Lagalla: "Era una nostra priorità"

Via ai progetti: “Scuola innovativa”, anche Campobello di Licata usufruirà di alcuni vantaggi. “L’edilizia scolastica è una priorità”, queste le parole di Lagalla. Nel dettaglio le scuole di Campobello di Licata, saranno dotate di una palestra per i loro studenti.

“Questo risultato si coniuga sinergicamente con la politica di emergenza e di intervento già avviata durante questi primi mesi di governo – spiega Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale - con un bando esitato di circa 30 milioni di euro per l’accertamento della capacità statica degli edifici scolastici, a cui hanno risposto 1200 scuole e in questa direzione stiamo continuando a lavorare, per coprire il fabbisogno di tutto il territorio regionale. La scuola deve essere un luogo sicuro e l’edilizia scolastica è una priorità – aggiunge – per questo motivo entro l’anno, fra trasferimenti statali e risorse regionali del PO Fesr, avremo a disposizione altri 290 milioni di euro per l'adeguamento delle strutture, affinché sia possibile una generale riqualificazione degli edifici scolastici".