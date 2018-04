Buone pratiche in edilizia, firmato accordo tra Ordine degli architetti e Esiea

Un protocollo d'intesa tra l’Ordine degli Architetti di Agrigento, presieduto da Alfonso Cimino, e l’ente di formazione e sicurezza per l’industria edilizia e affini, Esiea, presieduto da Tommaso Sciara, è stato firmato questa mattina nella sede di via Gaglio dell’Ordine degli Architetti.

Il protocollo sigla una collaborazione tra i due Enti a livello territoriale. Nel dettaglio, si prevede la creazione di un archivio delle buone pratiche in edilizia, uno degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di prevenzione in edilizia. Poi, l'attivazione di percorso formativi rivolti ai professionisti sulla base delle richieste di mercato e sull’acquisizione di specifiche competenze. Ed ancora la creazione di un database contenente le specializzazioni dei professionisti, da mettere a disposizione delle imprese e degli operatori del settore e la condivisione degli spazi (aule, laboratori, auditorium) da utilizzare per scopi formativi e attività concordate.

“Con la firma del protocollo d’intesa con l’Esiea di Agrigento, insieme al presidente Sciara diamo vita a una collaborazione che comincia fin da subito con il corso di formazione sul BIM, attivato con la Fondazione Architetti del Mediterraneo, in programma nei locali della Scuola Edile – dichiara Alfonso Cimino - Inoltre, con l’attivazione del protocollo, svilupperemo, insieme, le politiche per la nostra professione e per lo sviluppo del territorio. Obiettivo che rientra appieno in un percorso già avviato con Sicindustria e Ance Agrigento, perché riteniamo che la parte imprenditoriale sia fondamentale in un processo di rilancio del nostro territorio”.

“Oggi formalizziamo un’intesa e un’amicizia che dura da anni – afferma Tommaso Sciara – tra l’Ordine degli Architetti di Agrigento, oggi rappresentato da Alfonso Cimino, e l’Esiea, con la firma di un protocollo finalizzato a una più ampia collaborazione nell’ambito sia di politiche e materiali di sicurezza che di formazione professionale. E’ un grande giorno perché attiviamo una convenzione molto importante sia per il proseguo della professione degli Architetti, sia nella formazione, in ambito edile, degli operatori delle imprese presenti sul territorio agrigentino”.