Donazioni alla mensa della solidarietà e al Cav, il Lions club tende sempre una mano d'aiuto

Hanno consegnato alimenti e beni di prima di necessità alla mensa della solidarietà, che quotidianamente offre pasti alle persone in difficoltà economiche, e al Cav “Centro aiuto alla vita Onlus Opera don Guanella” che sostiene le mamme in gravidanza e i loro bambini.

Si è concluso, con un service di solidarietà, l’anno sociale del Lions Club Agrigento Host. Come negli anni passati, è stato interamente devoluto in beneficenza il ricavato della rassegna teatrale della compagnia Lions, di cui è regista il socio Alfonso Gueli, “Attori per caso”, andata in scena per tre serate presso il Teatro della Posta Vecchia con la commedia “La stanza azzurra”.

Il Lions Club Agrigento Host, con la consapevolezza che oggi è più che mai importante, fa della solidarietà una missione, agisce concretamente come in questo service e contribuisce ad alleviare le sofferenze delle persone bisognose.