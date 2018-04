"Dog days", alla giornata anche la commissione animali Aics

Al centro commerciale “La Fornace” di Cammarata si è tenuto l’evento “Dog Days” organizzato da Olga Mangiapane dell’Associazione “Una Zampa per Amica”. La commissione animali del dipartimento animali ed mbiente della presidenza Provinciale dell’Aics di Agrigento ha partecipato all’evento inviando una delegazione che si è dimostrata attiva in particolare al convegno sulla “Legge Regionale 15/2000 sul randagismo, attuazione e criticità”, al quale ha partecipato Giovanni Giacobbe Giacobbe, consulente Ars in materia di riordino legislativo su tutela degli animali e del randagismo. Un incontro proficuo al quale hanno partecipato diversi sindaci ed associazioni, un momento di scambio e di crescita.

La dirigente della commissione provinciale animali dell’Aics di Agrigento, Luana Portella, ha dichiarato che “l’evento ha reso possibile avere delle risposte a diverse domande che in commissione erano sorte durante le proposte per la risoluzione del problema del randagismo nella provincia di Agrigento. Ho apprezzato - ha aggiunto - il dibattito che ci ha permesso di disquisire sull’importante tematica e comprendere meglio delle possibili vie da percorrere. La presenza di Giacobbe Giacobbe dimostra una vicinanza da parte del nuovo Governo regionale. Ringrazio il Presidente Provinciale Giuseppe Petix di aver preso parte all’evento”.