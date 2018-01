Distribuzione idrica, Girgenti Acque: "Turni regolari a Ravanusa e Campobello"

Visti i livelli ottimali dei serbatoi comunali di “Poggio Rotondo” del Comune di Ravanusa e di “Gargitella-Fondachello” del Comune di Campobello di Licata, in data odierna sarà possibile effettuare i servizi di distribuzione idrica nei Comuni interessati. Lo rende noto Girgenti Acque.

"Precisamente nel Comune di Ravanusa - fanno sapere dalla società - è in corso il turno di distribuzione idrica denominato 'A2-Tirsio' e nel Comune di Campobello di Licata è in corso il turno di distribuzione denominato '4-Garibaldi Alta'. Resta inteso che, come già comunicato precedentemente, oggi alle 7 è stata sospesa la fornitura idrica da parte di Siciliacque al fine di effettuare l’intervento manutentivo programmato sul tratto idraulico compreso fra il partitore Santo Spirito ed il partitore Gargitella per consentire l’intervento di riparazione in contrada Scibani, territorio comunale di Naro".