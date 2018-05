Emergenza rifiuti, il Distretto Valle dei Templi fa appello al prefetto

L'amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Gaetano Pendolino ha scritto al prefetto Dario Caputo, chiedendo l'istituzione di una task force per la bonifica delle discariche abusive e per evitare l'insorgenza di nuovi accumuli di sacchetti abbandonati da chi non effettua la differenziata.

"Apprezziamo moltissimo - scrive Pendolino - l’iniziativa interforze avviata tra Procura della Repubblica, Comune di Agrigento e rappresentanti del reparto Anticrimine natura deicarabinieri contro i furbetti della spazzatura attraverso un’attività di prevenzione e repressione. Tuttavia chiediamo a Sua Eccellenza il Prefetto, vista la gravità e l'emergenza crescente, l'attivazione di una task force che possa rafforzare la vigilanza del territorio e garantire i servizi di bonifica ambientale anche con l’intervento della Guardia Forestale, il Nucleo Demanio Marittimo nelle aree di propria pertinenza, nonché della Polizia Provinciale e del nucleo di vigilanza dell'Anas, ciascuno per i propri ambiti di competenza".

Il Distretto Turistico, d'intesa con il Consorzio Turistico Valle dei Templi, ritiene che "a difesa dell'immagine e degli interessi della filiera turistica agrigentina, sia opportuno l'intervento del prefetto per garantire efficacemente i normali parametri di igiene e sicurezza nel corso della stagione turistica per residenti permanenti e temporanei e anche per assicurare la normalizzazione della situazione ambientale e una salvaguardia dell’immagine della città".

Secondo Pendolino "proprio in queste settimane, la città avrebbe dovuto presentarsi al meglio, poiché la stagione turistica ha avuto inizio e, come previsto, si assiste ad un aumento di visitatori, che, per chi opera nel comparto, significa anche un incremento esponenziale di quell’effetto promozionale di passaparola che ha un’efficacia maggiore di qualsiasi altra forma pubblicitaria". Per il Distretto "l’esperienza che stanno vivendo i turisti in questi giorni è mortificante per tutti gli operatori e procura grave nocumento per il settore turistico".