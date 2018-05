Discariche abusive sparse per la città, continuano le bonifiche

Continua incessante, da parte delle squadre di operai del Comune, il lavoro di bonifica di molte aree periferiche da qualche tempo trasformate in mini discariche.

Nelle ultime ore sono state bonificate le aree nei pressi del bivio Maddalusa, la zona retrostante il porticciolo, il sottopasso di contrada Calcarelle e la strada di collegamento Fontanelle - ospedale contrada Consolida.

"Nelle prossime ore - fa sapere il Comune con una nota - verranno completamente bonificate altre aree tra cui il piazzale Ugo La Malfa accanto all'oasi ecologica. Sempre le squadre del Comune hanno proceduto alla diserbatura di alcune aree del centro città e delle periferie: via Napoleone Colajanni, via Esseneto, scalinata di via Manzoni, scalinata di collegamento tra piazza Metello e via Callicratide e gran parte della frazione di Montaperto".

Il Comune fa sapere che "nelle prossime ore si procederà alla bonifica completa delle strade interessate alla partenza del Giro d'Italia, e in particolare la bretella di collegamento tra lo stadio Esseneto e la Passeggiata dei templi".