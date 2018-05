Differenziata, netturbini in assemblea sindacale: salta la raccolta del vetro

Salta la raccolta del vetro. L'assessore comunale all'Ecologia, Nello Hamel fa sapere che domani, 5 maggio, non verrà effettuato il ritiro differenziato del vetro, ma verrà invece regolarmente ritirato l'umido. Questo - fanno sapere dall'amministrazione - per agevolare i lavoratori delle ditte incaricate che domani si riuniranno in assemblea sindacale.

"Chi avesse difficoltà ad attendere il nuovo turno di raccolta del vetro - fa sapere l'assessorato comunale - potrà conferire il vetro direttamente alle isole ecologiche di piazzale Ugo La Malfa e di Fontanelle".