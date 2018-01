Differenziata porta a porta, Fp Cgil chiede un incontro al sindaco Firetto

"Il servizio di igiene ambientale nella città sta vivendo, con la raccolta differenziata porta a porta, un momento di forte difficoltà. Dalle prime sperimentazioni possiamo constatare una crescente disfunzione, lo prova il fatto che i gestori sono stati costretti a bloccare le ferie e ad allungare i turni di lavoro per evitare che alcune zone rimanessero prive di servizio". Lo scrive si legge in una nota della Fp Cgil. Il segretario generale Vincenzo Iacono, ha chiesto un incontro al sindaco Lillo Firetto, "per trovare una soluzione ai gravi disagi che gli operatori stanno vivendo".