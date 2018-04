Differenziata, Alternativa Popolare: "Residenti nelle zone non servite non paghino le tasse"

Proseguono le criticità per i residenti delle zone non servite dalla raccolta differenziata. Sulla vicenda interviene il gruppo consiliare di Alternativa Popolare, invitando il sindaco Lillo Firetto a non far pagare le tasse relative ai rifiuti ai residenti di quelle zone.

"Che i cittadini paghino una tassa esagerata in relazione ad un pessimo servizio - si legge in una nota -, è un discorso che va affrontato in maniera sistemica, ma che gli stessi devo pagare una tassa, quale sui rifiuti, per non avere nessun servizio è assurdo. È quanto sta accadendo in via San Gregorio e via Offamilio, ma riteniamo che possano esserci altre zone nelle stesse condizioni, ovvero, poco dopo l'inizio della raccolta differenziata nelle zone limitrofe della città come Via San Gregorio e via Offamilio c'era una raccolta programmata e ben definita in quanto il servizio porta a porta non arrivava in queste aree, ciò è durato solo poche settimane".

"Oggi i residenti delle zone interessate - prosegue la nota di Alternativa Popolare - non hanno né il servizio porta a porta né la raccolta programmata e localizzata, adesso chiediamo al sindaco se è giusto che tali residenti soggetti ad imposta sui rifiuti in quanto residenti della nostra Agrigento non abbiamo nessun servizio, la domanda nasce spontanea, dove devono portare la spazzatura?".