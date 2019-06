Degrado in via Mario Rapisardi, i residenti: "Da 20 giorni chiediamo aiuto"

"Siamo stanchi di subire in silenzio". E' un vero e proprio grido di allarme quello che parte dai residenti di via Mario Rapisardi, popolosa traversa a valle della via Manzoni, i quali lanciano un appello perché qualcuno si occupi di diserbare e ripulire la zona in cui vivono.

"Questo - dicono commentando le foto - è il degrado in cui versa la via Mario Rapisardi. Ho sollecitato telefonicamente la presenza di un operatore ecologico agli organi di competenza ma senza esito. E' da venti giorni che aspetto ma della presenza di un operatore neanche l'ombra".

Le operazioni di diserbo della città, come è stato ampiamente raccontato sui social, sono partite dalla zona rivierasca, e ancora oggi in molte strade del centro urbano si attende con (im)pazienza che qualcuno si faccia vivo per rimuovere erbacce e spazzatura. Sempre in via Mario Rapisardi, alcune settimane fa, erano stati i cittadini a provvedere alla rimozione delle erbacce davanti alle loro abitazioni.

