Insignito della "Croce Leonina" il luogotenente della Maria Alfonso Lavignani

E' stata consegnata - in occasione della settimana della ricorrenza della fine della prima guerra mondiale - ad Alfonso Lavignani, luogotenente in servizio presso la Marina militare, la prestigiosa Pontificia Crux Aurea Signum Sacri ItinerisHierosolymitani. La cerimonia si è svolta nella splendida location della Torre Carlo V di Porto Empedocle. L'evento è stato organizzato dall’Anioc: associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche, di cui è delegato provinciale l’ufficiale Gaetano Marongiu.

Padrino della consegna il cavaliere di gran croce Gaetano Allotta. La Pontificia CruxSignumSacri ItinerisHierosolymitani fu istituita per volere di papa Leone XIII nelle tre classi: oro, argento, bronzo, con bolla della Santa Sede nel maggio del 1901 e le cui concessioni vengono registrate in un albo d’onore, custodito presso la Segreteria del Custode di Terra Santa in Gerusalemme dove mensilmente, vengono comunicati direttamente alla Santa Sede a Roma, i nominativi degli insigniti. Viene chiamata Croce Leonina, in ricordo del pontefice che l’ha istituitae dalla sua creazione sono trascorsi ben 117 anni e viene conferita a ciascun pellegrino secondo il grado e il titolo proprio, a ricompensare il merito per benefici a particolari benemerenze rese a favore della Terra Santa ed anche verso quei militari che con la loro carriera, si sono distinti nel campo umanitario e sociale.

Il luogotenente Lavignani nell’arco della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti e decorazioni, impegnato spesso in missioni di pace all’estero e a stretto contatto con i flussi umanitari provenienti dall’Albania negli anni 90 e dai paesi africani e medio orientali,negli ultimi anni. Ultimamente gli sono stati conferiti la laurea honoris causa ed il titolo di accademico dall’istituto superiore di Finanza ed organizzazione aziendale.