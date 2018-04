Arcidiocesi, tutto pronto per il 64esimo convegno dei ministranti

Tutto pronto al Seminario arcivescovile di Agrigento per il convegno diocesano dei ministranti, giunto alla sua 64esima edizione. L'appuntamento, come ogni anno, è previsto per il 25 aprile. I ministranti dell’Arcidiocesi in questo anno hanno seguito il percorso formativo realizzato dal Centro diocesano Ministranti dal titolo “Gesti di cuore” che ha focalizzato la loro attenzione sull’importanza del linguaggio del corpo con i suoi cinque sensi nella liturgia. "

Nel giorno del Convegno – spiega il responsabile del Centro, don Francesco Baldassano – si farà sintesi del percorso fatto attraverso la preghiera, il gioco e lo stare insieme. Per favorire l’organizzazione del Convegno e soprattutto la gestione dei laboratori pomeridiani si invitano i responsabili dei vari gruppi a iscriverli attraverso email, all’indirizzo ministrantiagrigento@libero.it, entro il 20 aprile. Nell’email dovrete indicare il nome del gruppo, la parrocchia, il paese di provenienza, il numero dei bambini che parteciperanno e il nome, con un recapito telefonico, del responsabile".

Ma il convegno dei ministranti è anche occasione per raccogliere fondi per i bisognosi. Quest’anno l’aiuto dei ministranti sosterrà la “Locanda di Maria” gestita dalla Fondazione Mondoaltro e la “Mensa della solidarietà” gestita dalla Comunità Missionaria “Porta Aperta”. Il programma della giornata del 25 aprile prevede, alle 9,30 arrivi, accoglienza e animazione; alle 11 la santa messa; alle 12 animazione; alle 12,45 pranzo al sacco; alle 13,30 raduno e inizio laboratori "gesti di cuore"; alle 15 sorteggio regali, premiazione del lavoro annuale ed esibizione e premiazione del vestito tradizionale insieme allo stendardo.