Settore teatro Aics, Zaccaria: "Assenza di organizzazione? Sarebbe paradossale"

Si è riunito il settore Provinciale teatro dell’Aics di Agrigento. Presieduta dal responsabile provinciale Jose Tedesco, alla presenza del Presidente Provinciale Giuseppe Petix e dal dirigente provinciale del dipartimento cultura Stelio Zaccaria ha riunito nella sede dell’Ente in via Giovanni XXIII, i rappresentanti di associazioni e compagnie del teatro popolare della provincia.

Sono state illustrate le proposte dell’AICS per riorganizzare gli iscritti in un unico “catalogo” da offrire agli enti locali, alle strutture teatrali e alle pro loco della provincia ma non solo, la costituzione di un comitato composto dai delegati di ogni associazione che avrà, appunto, il compito di predisporre questo catalogo. Inoltre si è anche parlato del premio annuo del teatro AICS da assegnare alla fine dell’anno, durante una cerimonia comune da tenere in una location adeguata.

Il presidente Provinciale Petix si ritiene soddisfatto dal lavoro intrapreso dalla responsabile provinciale Tedesco e dal dirigente Provinciale Zaccaria, dichiarando che “Sarebbe un vero paradosso l’assenza di un’organizzazione dell’ambito teatrale nella provincia di Pirandello. Ad maiora".