Controlli ambientali, sopralluogo all’impianto di compostaggio della Sogeir

Controlli agli impianti di depurazione e di trattamento dei rifiuti per accertare eventuali criticità. Prosegue il monitoraggio del Gruppo tutela ambientale del Libero Consorzio di Agrigento.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo all’impianto di compostaggio della Sogeir di Sciacca, insieme ai tecnici dell’Arpa e della polizia provinciale.

Un’intensa attività che nel 2017 ha permesso il regolare controllo degli impianti di depurazione dei Comuni di Agrigento (Fontanelle e Sant'Anna), Alessandria della Rocca, Palma di Montechiaro, Ribera, Villafranca Sicula, Castrofilippo, Sciacca, Menfi, Caltabellotta, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Siculiana, il Centro di recupero di rifiuti liquidi di Sciacca e gli impianti del Serenusa Village di Licata e del Resort Verdura. Controllate anche varie discariche, comprese alcune private nelle quali vengono conferiti rifiuti non pericolosi, come fanghi, inerti e altro materiale non biodegradabile.

"Tutte le irregolarità - fanno sapere dal Libero Consorzio - sono state sanzionate ai sensi della normativa in vigore, e in alcuni casi segnalate alle competenti procure della Repubblica. Da rilevare la mancanza di autorizzazione allo scarico da parte della Regione in quasi la totalità dei depuratori, nonostante le istanze di rinnovo delle autorizzazioni presentate a suo tempo dai gestori dei vari impianti".